Giornata di incontri a Genova per il Movimento di Giovanni Toti. Assessore regionale Marco Scajola: “Un evento importante per rilanciare la politica del fare”

Si è svolta oggi a Genova presso l’Auditorium dell’Acquario una giornata, molto partecipata, di lavoro e confronto del Movimento di Giovanni Toti. Nella mattinata si è svolto l’evento: “Dalle Città all’Italia, una proposta per il Paese”. Sono stati trattati temi riguardanti la politica delle realtà locali, punto di riferimento per il rilancio del territorio. Hanno partecipato diversi parlamentari tra i quali i senatori Gaetano Quagliariello e Paolo Romani. Presente anche una fitta delegazione imperiese guidata dall’Assessore regionale Marco Scajola, riferimento del Presidente Toti nel Ponente ligure, Pino Di Meco, coordinatore provinciale, Chiara Cerri, Consigliere regionale e diversi amministratori locali. Nel pomeriggio è stato trattato il tema delle prossime elezioni comunali a Genova e La Spezia, con la presentazione dei simboli e tavole rotonde di confronto su argomenti specifici, tra i quali la Rigenerazione Urbana e le Politiche Abitative che ha visto intervenire Marco Scajola, il quale ha presentato le importanti riforme urbanistiche portare avanti in questi ultimi anni dalla Regione Liguria. Chiara Cerri è intervenuta per rilanciare il ruolo importante delle donne in politica. Entrambi gli eventi sono stati chiusi dall’intervento del Presidente Giovanni Toti.

“Un incontro importante ed utile, un confronto tra amministratori e persone legate al territorio e alla gente” afferma Marco Scajola, “Stiamo lavorando con responsabilità per sostenere e rilanciare le nostre comunità, in un momento certamente non facile. Vogliamo essere protagonisti per lavorare alla riorganizzazione di quel mondo moderato, che negli ultimi anni si era perso e frammentato e che sta trovando in Giovanni Toti un riferimento credibile, competente e con la grande capacità di unire”.