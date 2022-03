Diano Marina: prenotazioni spiagge Delfino, Diana, Solarium delle Tartarughe, tutte le info necessarie

La GM di Diano Marina (Gestioni Municipali) comunica le modalità da adottare per le prenotazioni delle spiagge Delfino, Diana e Solarium delle Tartarughe.

“Come ogni anno – si spiega nel comunicato - daremo la priorità ai clienti che nella stagione precedente hanno effettuato una prenotazione minima e consecutiva di 29 gg. per Bagni Delfino e di 21 gg. per Bagni Diana e Solarium delle Tartarughe.

Questi clienti saranno contattati telefonicamente a partire da lunedì 28/03/2022.

Solo dopo aver terminato le telefonate di richiesta di conferma, verranno aperte le prenotazioni ai nuovi clienti.

Di conseguenza, invitiamo tutti gli interessati alla prenotazione delle spiagge che fanno capo a Gestioni Municipali SpA (Delfino, Diana, Solarium delle Tartarughe) ad attendere di essere contattati – se già clienti nel 2021 – oppure di attendere le date previste per le prenotazioni telefoniche, come di seguito specificato.

Chiamate per richieste di informazioni o per prenotazioni non fanno altro che rallentare il completamento della procedura e di conseguenza ritardare le effettive prenotazioni".



Le modalità di prenotazione per la Stagione Balneare 2022 sono le seguenti:



PRENOTAZIONI TELEFONICHE:



Diana e Solarium:

· Da Lunedì 4 Aprile 2022 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 10,00 alle ore 15,00 al numero +39 0183 738134;

Delfino:

· Da Lunedì 11 Aprile 2022 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 10,00 alle ore 17,00 al numero +39 0183 738134;

Qualora riscontrassimo ritardi, queste date potrebbero essere posticipate.