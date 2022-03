Vallecrosia: convocato per mercoledì prossimo il consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

Il consiglio comunale di Vallecrosia è stato convocato per mercoledì prossimo alle 9.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe 2022 dell’imposta municipale e conferma delle aliquote per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, la discussione e conseguente deliberazione del documento unico di programmazione (Dup) e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Inoltre si parlerà dell’acquisizione di alcuni terreni di proprietà per adibirli a parcheggio, la costituzione di una associazione tra la Provincia di Imperia e i comuni della provincia di Imperia per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi in provincia di Savona e l’approvazione convenzione per centrale unica di committenza tra il comune di Vallecrosia ed il comune di Pigna.

La seduta del parlamentino sarà garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune www.comune.vallecrosia.im.it