Prezzi della benzina in provincia: quasi tutti hanno applicato i ribassi ma qualcuno è ancora sopra i 2 euro (Foto)

Abbiamo seguito negli ultimi giorni l’andamento dei prezzi della benzina e del gasolio, nei distributori di benzina della nostra provincia per capire come venivano proposti alla clientela, alla luce dell'adeguamento annunciato dal Governo Draghi per contenere i fortissimi rialzi registrati nelle ultime settimane su tutta la rete nazionale di distribuzione.

La misura, contenuta nel decreto legge 21/2022, pubblicato nella notte tra lunedì e ieri in Gazzetta Ufficiale, non vedeva ancora la sua applicazione ieri. E oggi, comunque, alcuni benzinai vedevano i prezzi ancora sopra i due euro ma, la maggior parte di loro oscillava le tariffe tra l’1,65 e l’,1,75 euro. La riduzione è di circa 25 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio, per un contenimento che, salvo nuovi interventi, rimarrà in vigore sino al prossimo 20 aprile.

Per assorbirne il costo l’esecutivo Draghi ha stanziato risorse per 4,4 miliardi di euro, finanziati in buona parte da un prelievo del 10% sugli extra-profitti delle società energetiche. Anche da qui il malcontento espresso dalle compagnie, con Confindustria che ha parlato di "provvedimento deludente" denunciando anche la presenza di profili di incostituzionalità.

Sulla rete delle principali società petrolifere le modifiche ai prezzi vengono ormai effettuate direttamente dalle compagnie tramite meccanismi da remoto. Comunque, come si vede dalle foto di Tonino Bonomo scattate questa mattina, nella nostra provincia i prezzi dei carburanti sono tornati quasi ai livelli precedenti.