Sanremo: degrado e rifiuti in via Capitan Pesante, un lettore "Una scena che si ripete ogni settimana" (Foto)

“Se non fossimo nel centro del centro di Sanremo si potrebbe pensare ad uno squallido angolo della città vecchia. Tuttavia la scena si ripete costantemente tutte le settimane, salvo che poi l'addetto arancione provvede ad una quotidiana pulizia”.

Interviene in questo modo il nostro lettore Giancarlo Colucci, che prosegue: “Sorge il dubbio che ci sia qualche carenza nella organizzazione della raccolta: per fare una buona raccolta in fiore ci vogliono tutti, anche gli organizzatori della società del servizio alla quale voglio rivolgere uno stimolo, ma ricordando che una precedente mia segnalazione, relativa ad uno sconcio simile sui cassonetti della ciclabile davanti a Portosole è stata risolta... eliminando i cassonetti. Si può fare di più?”