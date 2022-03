Sanremo: prato di fronte a Santa Tecla invaso dall'immondizia, provocato da vandali o gabbiani? (Foto)

Le immagini non sono certo delle più edificanti e vedere un prato disseminato di rifiuti in una delle zone più riqualificate del centro fa veramente male. Si tratta dei giardini antistanti il forte di Santa Tecla, nella zona portuale di Sanremo, dove ieri sera erano presenti rifiuti ovunque.

Uno spettacolo che si è presentato per tutta la giornata di fronte a chi passeggiava nella zona portuale. Difficile, al momento, capire cosa sia effettivamente accaduto anche se questa mattina i netturbini avranno sicuramente ripulito l’area.

Le ipotesi sono diverse: dall’atto vandalico di chi ha deliberatamente aperto alcuni sacchetti per lordare il prato davanti al forte, al vento che anche ieri ha spazzato via la città dei fiori e, forse, ha anche portato alcuni sacchetti di immondizia lasciati in qualche zona vicina, senza il corretto conferimento.

Un'altra possibilità è quella dei gabbiani. In molti, infatti, notano spesso i grossi volatili che, approfittando dell’inciviltà di alcuni cittadini che lasciano i sacchetti dell’immondizia ovunque senza rispettare il corretto conferimento, li aprono alla ricerca di cibo e poi il vento fa il resto, disseminando il loro contenuto.

A prescindere dalle motivazioni, come si vede dalle foto, un brutto spettacolo che ci si augura di non vedere più.