La Milano-Sanremo torna alla sua veste originale: tutte le ultime sulla gara e i divieti previsti per oggi in Liguria

La Milano-Sanremo torna dopo 3 anni alla sua veste originale. La 'Classicissima di Primavera', giunta alla sua 113a edizione dopo le due particolari annate che hanno visto stravolgere il percorso nel 2020 a causa del diniego della maggior parte dei sindaci costieri del savonese con il passaggio ad Asti, Alba Fossano e Ceva passando poi per il Colle di Nava e la discesa su Imperia e nel 2021 a causa di una frana sul Turchino il transito da Sassello e Stella per poi ritornare sulla costa ad Albisola Superiore, torna a toccare tutti i classici comuni della Classicissima di Primavera.

Il 19 marzo la corsa tra le più amate del ciclismo di casa nostra e non solo, torna ad essere gareggiata quindi nel giorno della Festa del Papà come molto spesso accadeva prima della decisione di correre sempre tutti i sabato e sarà una kermesse come sempre agguerrita e chi lo sa, ricca di sorprese. Lo squalo Vincenzo Nibali, ultimo italiano a vincere, nel 2018 aveva regalato al mondo delle due ruote un'impresa più che spettacolare e non è detto che "il cannibale" Tadej Pogacar (Eddy Merckx, recordman con 7 successi, ce lo consentirà), dominatore indiscusso di questo inizio di stagione e vincitore del Tour de France 2020 e 2021, possa provare a fare il colpaccio.

Come detto quindi si ritorna al percorso tradizionale con l'ascesa del Passo del Turchino e l'ormai classico arrivo in Via Roma, teatro del classico finale nel quale si potrà scoprire se a trionfare sarà un velocista o uno dei tanti finisseurs che proveranno ad anticipare la volata di una corsa come sempre incerta. La grande novità è rappresentata dalla location di partenza con il via che verrà dato alle 9:50 dal Velodromo Maspes-Vigorelli che ha ospitato il Giro d'Italia, il Giro di Lombardia e tante Sei Giorni ma mai la partenza della Classicissima.

Non ci sarà Nibali e diversi altri favoriti colpiti dalla gastroenterite (da Sonny Colbrelli a Caleb Ewan passando dai vincitori 2019 e 2021 Julian Alaphilippe e Jasper Stuyven) ma saranno presenti oltre a Pogacar anche Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Peter Sagan, Mads Pedersen, Filippo Ganna, Primoz Roglic, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Thomas Pidcock, Michael Matthews, Fabio Jakobsen, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Jasper Philipsen, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Phil Bauhaus e molti altri.

La Milano-Sanremo si svolge sul percorso classico per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare dove dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

Sanremo si prepara a ospitare l’arrivo. Inevitabile, come ogni anno, il blocco al traffico per consentire l’arrivo della gara sullo storico traguardo di via Roma a Sanremo. Ecco, quindi, le disposizioni adottate da Comune e Polizia Locale.

In via Roma (comprese le traverse che si immettono sulla via Roma che dovranno essere transennate per ragioni di sicurezza fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara) sarà in vigore il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dall’1 alle 23 (fino al termine di smontaggio delle strutture). I percorsi alternativi: i veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio; i veicoli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da sottopasso Croce Rossa a piazzale Carlo Dapporto).

In corso Mombello inferiore (carreggiata di levante) divieto di transito e di sosta dalla mezzanotte alle 23; i proprietari di posto auto privato, situati nel garage adiacente alla banca Carige, fino alle 15 possono transitare, a velocità ridotta.

In corso Imperatrice, dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal, e in largo Nuvoloni, divieto di sosta dalle 6 alle 24. Capolinea dei servizi pubblici di linea: dalle 10 del 19, fino al ripristino delle corse regolari, i servizi da a per Ventimiglia faranno capolinea in corso Imperatrice con deroga ad effettuare la svolta a sinistra su largo Nuvoloni. In piazzale Carlo Dapporto divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21.

Divieto di sosta dalle 6 alle 18 su ambo i lati in: via Duca d'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo (escluso il tratto da via Fratti a via Ruffini), via Nino Bixio, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto.

Sospensione temporanea della circolazione dalle 13 e fino al termine della corsa su lungomare Italo Calvino carreggiata a monte, via Nino Bixio comprese le traverse. Dalle 13 e fino al termine della manifestazione è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito della corsa muniti di contrassegno di riconoscimento. Dalle 15 alle 17, fino a che non sia possibile ripristinare il traffico, su: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo, sulle traverse nel punto in cui esse si immettono su corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo.

Oltre ai divieti oggi sarà obbligatoria la mascherina e il distanziamento di un metro, per chi seguirà la ‘Classicissima di primavera’ nella città dei fiori. Le attuali normative anti Covid, infatti, prevedono che in caso di assembramenti (come avviene ad esempio al mercato, anche se la norma viene fatta osservare molto poco) debba sussistere l’obbligo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie che si mantenga il cosiddetto ‘distanziamento sociale’.

L’ordinanza entrerà in vigore alle 15 e andrà avanti fino alle 17.15 o comunque fino all’arrivo della corsa, in via Roma tra via Asquasciati e via Carli, comprese le vie traverse con inizio dai varchi di controllo per accedere al traguardo, predisposti con ordinanza del Questore di Imperia.

L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è escluso ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché per le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per chi non rispetterà l’ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Divieti e chiusure anche per il passaggio da Imperia, dalle 10 al termine della manifestazione, presumibilmente le 17.30. In piazza Ulisse Calvi, via Amendola, piazza Bianchi, piazza Dante (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Della Repubblica, l'intersezione con via Don Abbo e l'intersezione con via Manuel Belgrano), via della Repubblica, viale Matteotti (nel tratto compreso tra Ponte Impero e l'intersezione con Via Cascione), corso Garibaldi, via Cascione, via D’Annunzio e sull’Aurelia (dall'intersezione con via Littardi) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza della gara, la Prefettura di Imperia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo Mimosa e Sanremo, in ambedue i sensi di marcia, a partire dalle 14.55 alle 17.30 circa.

Nello specifico, la chiusura delle strade, a seguito del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica adottato da Milano, avverrà per settori, a partire dai 45 minuti precedenti gli orari di passaggio della corsa fino all’avvenuto transito dei partecipanti alla stessa. Resterà inoltre chiusa la strada provinciale che dal bivio per Cipressa, all’altezza del Km. 654+520 dell’Aurelia, si ricongiunge alla stessa strada in corrispondenza del Km. 658+680 in località Aregai.

L’Aurelia resterà chiusa alla circolazione a partire dalle 15 a Sanremo, dall’imbocco della salita Via Duca D’Aosta in direzione bivio Poggio, Ceriana, Baiardo, fino a Via Roma ove è fissato il traguardo. Per garantire le migliori condizioni di sicurezza, dalle 8 alle 18 è interdetto il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia e viceversa.