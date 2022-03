Vallecrosia: bando per l'acquisto di due ex tombe di famiglia nel cimitero comunale (Video)

Parte il bando per l'acquisto di due tombe nel cimitero di Vallecrosia, indetto dal Comune. Tre anni e mezzo fa, le due tombe sono state segnalate al Sindaco, poiché abbandonate. Una transenna delimita lo spazio di una delle due per motivi di sicurezza.

I proprietari non sono più in vita e i parenti non sono stati raggiungibili. Così il Comune le ha acquisite, come previsto dalla legge come patrimonio comunale e ora messe in vendita mediante bando pubblico. Mercoledì scorso è stata approvata la delibera e i proventi saranno investiti all'interno del cimitero per rimodernare i servizi igienici e lo spazio che serve come stazionamento dell'Asl.

Sono previsti nuovi bandi, ai quali l’Amministrazione sta lavorando insieme allo staff del Comune, come quello che partirà nel contesto del PNRR, riguardante la riqualificazione della ex area del mercato dei fiori. Il Sindaco Biasi: "Una città ha bisogno di risorse e di progettualità. Lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo”.