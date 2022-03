Sanremo: situazione della Casa da Gioco, Forza Italia richiede un consiglio monotematico

Durante il Consiglio Comunale di ieri sera sono state presentate alcune interrogazioni sulla situazione della Casa da Gioco. In particolare, l’interrogazione presentata dal Gruppo di Forza Italia composto da Simone Baggioli e Patrizia Badino, ha visto ‘puntare il dito’ sul regolamento per l’individuazione di posizioni di responsabilità all’interno della Società.

“Il documento – spiegano da Forza Italia -, presentato e protocollato il 13.12.2021, ha ottenuto una celere risposta del C.d.A. della Casinò S.p.A. inoltrata al Comune di Sanremo (unico azionista) in data 27.12.2021. Risposta inoltrata dal Comune al Consigliere Comunale Simone Baggioli a distanza di quasi tre mesi, precisamente nella tarda mattinata del 17.03.2022, a poche ore dall’inizio del consiglio comunale. Il Gruppo di Forza Italia ribadisce ancora una volta come il comportamento inusuale attuato dal Sindaco dimostri come le opposizioni consiliari non vengano assolutamente considerate nelle scelte da operare per il bene della più importante azienda sanremese.

Di contro Forza Italia, insieme ai Gruppi Consiliari di opposizione dei FdI, Lega e Liguria Popolare, ha scelto la strada della convocazione di un Consiglio Comunale monotematico – come da regolamento comunale – sulla situazione della Casa da Gioco anche in conseguenza alle performance degli ultimi 7 anni costantemente negative e in assenza di un vero e proprio piano strategico di rilancio che la Proprietà avrebbe dovuto strutturare già da tempo.

Ora il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro il Grande avrà tempo 20 giorni per la nuova convocazione alla quale, come da specifica richiesta, parteciperanno il CdA ed il nuovo Direttore Giochi. Sarà l’occasione per analizzare puntualmente tutte le varie questioni sollevate”.