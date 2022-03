Proroga smartworking tra Italia e Monaco; Ioculano “Misura che sostiene concretamente i lavoratori transfrontalieri”

“Accogliamo con favore la notizia della proroga del lavoro a distanza per i lavoratori italiani nel Principato di Monaco fino al 31 agosto”.

Lo ha detto il Consigliere regionale del Pd, Enrico Ioculano, che prosegue: “Sin da quando ero sindaco mi sono occupato di questo tema, che interessa migliaia di cittadini dell’estremo ponente ligure, e si è rivelato fondamentale negli ultimi due anni a causa della pandemia”.

“Ringrazio il Governo italiano – termina Ioculano - specialmente il Ministro del Lavoro Orlando (PD), per l’ascolto e l’impegno per ottenere la proroga della possibilità di ricorrere allo smartworking per i nostri concittadini transfrontalieri”.