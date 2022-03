Vallecrosia: domani e domenica alla Sala Polivalente di via Colombo altri due eventi culturali

Dopo i successi del concerto pianistico di domenica scorsa e la celebrazione del Tricolore nella Giornata dell'Unità d'Italia, di ieri, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Vallecrosia ha in calendario altri due eventi in questo fine settimana.

Domani alle 17, in Sala polivalente comunale "G. Natta" (Via C. Colombo solettone sud), con la collaborazione dell'associazione ‘Il Ponte’ di Vallecrosia, si terrà la presentazione postuma del libro ‘Ibrahim, I Datteri, Il Pesto’ nel decennale della morte del suo autore Giuseppe Fiorucci, già Sindaco di Vallecrosia e noto per il suo impegno sociale e culturale.

Domenica alle 16.30, sempre nella stessa Sala polivalente comunale, nell'ambito della rassegna musicale "Primavera in Musica", in collaborazione con l'associazione musicale ‘G.B. Pergolesi’, si terrà il concerto pianistico di Lilia Yakushin. La giovanissima artista di 23 anni si esibirà in un viaggio pianistico nell'arte italiana vista dal virtuoso compositore Franz Liszt.

La pianista si è confrontata in recital solistici in diverse sedi in Liguria e in Piemonte, tra cui i Musei di Strada Nuova a Genova nell’ambito dei Rolli Days, l’Oratorio dei Santi Nazario e Celso a Genova e nell’ambito della manifestazione ‘Rapallo al pianoforte’ organizzata da Liguria Media.

Ha vinto diversi premi e borse di studio in concorsi pianistici sia esterni che interni al conservatorio, tra cui: Città di Alessandria, Città di Massa, Cortemilia International Music Competition, Concorso Pianistico La Palma d'oro di San Benedetto del Tronto e le borse di studio Giuseppe Ponta, Renzo Mantero e New York Classical Music Society indette dal conservatorio Paganini.

I due eventi culturali, sempre dedicati alla Pace tra i popoli, saranno ad ingresso gratuito e sarà garantita l'osservanza della normativa sulla prevenzione dal contagio pandemico.