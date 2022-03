Imperia: assemblea dei soci RT "Approvato il percorso per salvare l'azienda, tutti d'accordo per andare avanti" (Foto e Video)

“E’ stato deciso di approvare il percorso per salvare la Riviera Trasporti, secondo le linee guida approvate dall'Assemblea dei sindaci di lunedì scorso”.

Questo, in estrema sintesi, il risultato dell’assemblea dei soci della Riviera Trasporti, che si è svolta questa sera alla presenza dei consulenti per il concordato, del Presidente di Rt Giovanni Barbagallo e del Presidente della Provincia, Claudio Scajola.

In un’ora di riunione con loro anche il Direttore Sandro Corrado e il consulente della Provincia, Silvano Montaldo. Collegati in videoconferenza i comuni di Sanremo e Ospedaletti mentre con Scajola, per comune di Imperia c’era l'Assessore Fabrizia Giribaldi. Al termine tutti si sono dimostrati d’accordo nel sostenere un percorso di salvataggio della Rt, attraverso il concordato preventivo da presentare entro il 25 marzo.

“Non siamo ancora alla fine del percorso – ha detto Barbagallo – ma ancora in una fase di lavoro continuo e di collaborazione stretta con la proprietà. La riunione di oggi ci fa ben sperare per il futuro anche se siamo ancora all’inizio della via e ci auguriamo che le cose proseguano così. Il 26 scade la presentazione del piano concordatario ma confidiamo di farlo con tutti i soci”.

Fiducioso anche il Presidente della Provincia e Sindaco di Imperia, Claudio Scajola: “E’ avviato un percorso per il risanamento di RT, attraverso il progetto di un nuovo concordato, che ci auguriamo possa essere asseverato e omologato dal tribunale. Un percorso che salva la società ma è il primo passo perchè dovremo fare altri atti, compresa un’ordinanza a breve per l’affidamento provvisorio della concessione del trasporto. Ma dovremo andare verso un risanamento economia e una profonda riorganizzazione del servizio”.