Bordighera: iniziati lavori per nuovo campetto polivalente nel piazzale delle scuole De Amicis/Ruffini (foto)

Avviato oggi a Bordighera il cantiere per il nuovo campetto polivalente nel piazzale delle scuole De Amicis/Ruffini, in via Pelloux; l’intervento segue i lavori di adeguamento sismico dell’edificio, ormai conclusi.

L’impianto, realizzato con pavimentazione sportiva su cui saranno disegnate le segnature per giocare a pallavolo, calcetto e basket, verrà attrezzato con rete minivolley e due strutture 'multi sport' con porta da calcetto e canestro. Di contorno al campetto sarà posata erba sintetica e, a completamento della riqualificazione del piazzale, sono previste opere di livellamento e di parziale asfaltatura.

“A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova area esterna della 'Gianni Rodari' siamo già al lavoro per il piazzale delle scuole di via Pelloux”, dichiara il Sindaco Ingenito. “Anche in questo caso, dopo aver garantito in via prioritaria la sicurezza dei ragazzi, ci siamo posti l’obiettivo di creare uno spazio all’aperto che sia bello, funzionale e dove poter svolgere attività sportiva, ludica e ricreativa. Una visione a 360°, che risponde a tutte le esigenze che vengono poste da una gestione responsabile e attenta dell’edilizia scolastica”.

L’importo totale dell’intervento ammonta a 40.500 euro; vi è compresa la spesa per l’acquisto di due strutture 'multi sport' con porta da calcetto e canestro destinate al plesso 'Maria Primina' di via Pasteur.

Procede nel frattempo il cantiere per la nuova scuola d’infanzia di via Napoli, dove si sta posando la pavimentazione, sono già stati installati i sanitari ed a breve verranno sistemate anche le aree esterne. Entro fine marzo saranno completati gli spazi interni; a seguire inizieranno tutte le procedure di collaudo degli impianti.