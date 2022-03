Sanremo: corso fiorito annullato e Linea Verde, FdI chiede spiegazione su accordi con la Rai e spesa

Fratelli d’Italia a Sanremo ha presentato una interpellanza per conoscere gli accordi tra Rai e Comune per quel che riguarda la trasmissione Linea Verde. La questione sollevata dal consigliere comunale Luca Lombardi è riferita al corso fiorito matuziano che, a causa della pandemia, viene rinviato già da tre anni. Attraverso il documento, Lombardi ha detto: “Il Corso Fiorito, ogni anno attira migliaia di turisti nella città di Sanremo, è il secondo evento, dopo il Festival di Sanremo, per cui la città matuziana è conosciuta in Italia ma anche all’estero, tanto che ogni anno RAI 1 trasmette in diretta la sfilate dei carri fioriti attraverso la trasmissione Linea Verde, offrendo all’Italia le immagini di questo stupendo evento floreale”.“La manifestazione è stata annullata anche quest’anno e nonostante ciò alcune Agenzie di Viaggio hanno continuato a pubblicizzare sui loro siti l’evento del 2022 tanto che sono arrivati tre pullman con turisti che pensavano di assistere alla sfilata dei carri fioriti e invece hanno trovato un lungomare deserto. - ha aggiunto - I fondi iscritti a Bilancio e destinati all’organizzazione del Corso Fiorito negli anni ammontavano a circa 400.000 €/anno. Molti esercenti e ristoratori hanno lamentato ricadute negative sull’economia della città derivanti proprio dall’annullamento della manifestazione e, quindi, di tutti gli eventi ad essa correlati; tra l’altro gli stessi evidenziano che eventi simili hanno avuto luogo, proprio nello stesso periodo in cui si doveva tenere l’edizione 2022 del Corso Fiorito, in altre città: il Carnevale di Viareggio (20 febbraio - 12 marzo), la Festa dei Limoni a Mentone (12 -27 febbraio), il Carnevale di Nizza (11 – 27 febbraio) solo per citarne alcuni". "In questi giorni, essendo saltata la manifestazione del Corso Fiorito, è stata comunque registrata una puntata, che andrà in onda il 27 marzo, della trasmissione Linea Verde, in cui si raccontano le bellezze e le tipicità di Sanremo e del suo territorio. - conclude Luca Lombardi - Chiediamo quindi di per sapere se la puntata di Linea Verde che andrà in onda il 27 marzo 2022 prevede una spesa a carico del Comune di Sanremo e in caso affermativo a quanto ammonta tale spesa. Vogliamo conoscere gli accordi con la RAI per la registrazione della puntata di Linea Verde che andrà in onda il 27 marzo 2022, e quali saranno gli accordi per gli anni a venire. Infine chiediamo di sapere se erano stati previsti a bilancio fondi per l’organizzazione dell’evento “Corso fiorito 2022” e in caso affermativo per sapere come verranno impiegati detti fondi".