BordiEventi e l'Amministrazione portano la pizza ai profughi ucraini ospitati all'Oratorio di Montenero

L’associazione culturale ‘BordiEventi’ ha incontrato, ieri sera, un primo gruppo di rifugiati provenienti dal martoriato territorio ucraino, una trentina di persone che hanno trovato accoglienza grazie all’impegno dell’inesauribile Padre Faustino e dei suoi confratelli.

BordiEventi, a nome dei cittadini di Bordighera che seguono le nostre iniziative, ha voluto partecipare con un piccolo contributo offrendo una cena a base di pizza, per far sembrare per qualche istante, come era prima, una serata tra amici. E così, trenta pizze sono state consegnate all’Oratorio della Chiesetta di Montenero.

“È solo un piccolo gesto di benvenuto nella nostra città, per mostrare un po’ di calore a chi ha lasciato tutto dietro di sé con la speranza che tutto torni come prima - dichiara Axel Vignotto, Presidente dell’associazione – ma grazie all’energia di Marzia Baldassarre e Gianluca Gazzano vicepresidente, ci siamo attivati subito, con quel poco che avevamo a disposizione. Abbiamo trovato al nostro fianco la Protezione Civile, nella persona dell’instancabile Mariella Marongiu con la sua squadra, sempre presenti fin dall’inizio di quest’emergenza, e i Padri Francescani di Terrasanta, ai quali tutti va tutta la nostra stima ed il nostro affetto. Un ringraziamento particolare a ‘Gusto Ok’, che ha preparato pizze strepitose e omaggiato i piccoli con dei giochi".

Altre iniziative seguiranno: l’associazione BordiEventi ha in programma una raccolta fondi e l’ingaggio di animatori per intrattenere con un po’ di buonumore i piccoli arrivati dall’Ucraina.