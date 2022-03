Coronavirus: numeri in lieve aumento oggi sia in regione che in provincia, tasso di positività al 12%

Numeri pressoché stazionari, quest’oggi nell’ambito del quotidiano bollettino Covid diffuso dalla Regione Liguria, anche se aumenta lievemente il tasso di positività.

Sono infatti 1.286 i nuovi contagiati, registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.718 tamponi (3.108 molecolari e 7.610 test rapidi antigenici), uno ogni 8,33 pari all’11,99%.

Nella nostra provincia sono stati 133 i nuovi positivi, contro i 209 del savonese, i 762 di Genova e i 179 di Spezia. Lievissima crescita dei ricoverati mentre si registrano quattro morti nelle ultime 48 ore, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.312.125 (+3.108)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.568.425 (+7.531)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 355.514 (1.286)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.429 (+418)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.323 (+43)

Savona 2.084 (+66)

Genova 7.652 (+232)

La Spezia 1.677 (+69)

Residenti fuori regione o estero 295 (+7)

Altro o in fase di verifica 398 (+1)

Totale 13.429 (+418)

Ospedalizzati: 262 (+1); 14 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 33 (+1); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 46 (+1); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 55 (-2); 1 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 54 (+3); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 28 (-3); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 12 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 29 (+2); 1 (=) in terapia intensiva

* 9 non vaccinati, 5 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.448 (+15)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 336.939 (+864)

Deceduti: 5.146 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 141 (+66)

Asl 2 - 417 (-4)

Asl 3 - 1.240 (-8)

Asl 4 - 163 (-2)

Asl 5 - 150 (-4)

Totale - 2.111 (+47)