Expo Dubai: pronta a partire la missione istituzionale della Regione, sarà presente anche il nostro giornale

È pronta a partire la missione istituzionale di Regione Liguria a Dubai, da domani a domenica, organizzata in collaborazione con Liguria International in occasione dell’Expo e del Dubai International Boat Show.

“Si tratta di una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti - a partire dal mondo dell’industria nautica, fino all’innovazione tecnologica, alla formazione, al turismo, alla cultura e all’agroalimentare. Questi settori sono strettamente legati fra loro e costituiscono un sistema integrato non delocalizzabile, unico non solo in Italia ma anche a livello europeo. Per valorizzare queste realtà, venerdì 11 Expo dedicherà l’intera giornata alla Liguria: quello che presenteremo ai più importanti players di mercato mondiali è uno straordinario biglietto da visita, che garantisce decine di migliaia di occupati ed è proiettato verso un’ulteriore crescita in termini di fatturato e export”.

Cuore pulsante della presenza ligure a Expo in concomitanza con il Boat Show sarà il settore della nautica: “Oggi, alla vigilia della partenza, ho visitato alcuni dei più importanti cantieri italiani che hanno sede nello spezzino – prosegue Toti - e che saranno protagonisti soprattutto del Dubai Boat Show. La nautica è senza dubbio un nostro settore di forza: siamo una delle prime regioni al mondo per produzione della migliore nautica da diporto, con il design e le tecnologie italiane più apprezzati ovunque, con numeri in crescita straordinaria sia in termini di fatturato che di export, ospitiamo a Genova uno dei primi Saloni della nautica del mondo, che è stato il solo a svolgersi anche nel 2020, garantendo la piena sicurezza di espositori e visitatori durante l’emergenza sanitaria”.

"La promozione del nostro territorio – aggiunge l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti che sarà all’Expo - unico al mondo per diversificazione tra costa ed entroterra, le nostre eccellenze alimentari e la capacità di unire lusso, bellezza e tecnologia come nel settore della nautica, fanno della nostra regione un grande valore aggiunto nello scenario internazionale. È doveroso e utile essere presenti a Dubai per affiancare le nostre aziende e dimostrare al mondo intero che il modello Liguria si basa su una grande collaborazione tra amministratori e imprese".

Nell’ambito del Regional Day dedicato alla Liguria l'assessore alla Formazione Ilaria Cavo parteciperà in collegamento alla tavola rotonda al Padiglione Italia 'Research & Innovation in Liguria: The art of making' con il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino e il Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta."Si tratta di una missione importante anche per i rapporti ai massimi livelli che l'Università di Genova con il rettore Federico Delfino sta intrecciando con diverse realtà - dichiara l'assessore Cavo - dall'American University of Sharja al centro più avanzato della ricerca e dell'innovazione degli Emirati Arabi Uniti, il 'Sharjah Research Technology and Innovation Park', con l'obiettivo non solo di sviluppare e esportare un modello che unisce ricerca e imprese in un paese che corre veloce, ma anche di trovare lì un'importante possibilità di internazionalizzazione per l'Università di Genova per la sua parte legata alla nautica, l'ingegneria (con l'intelligenza artificiale e la robotica), la medicina e per il progetto Erzelli sotto il profilo della ricerca e dell'innovazione. Il tutto si inserisce in un sistema ligure che vede già una forte connessione tra il mondo delle imprese e la formazione a tutti i livelli con esempi come l'Accademia della Marina Mercantile e l'ITS Made in Italy, che partono proprio dalla nautica per unire ricerca e aziende creando occupazione".