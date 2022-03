Ventimiglia: approvata la procedura di gara per affidamento gestione dei tre campi da tennis in località Peglia

L'Amministrazione comunale di Ventimiglia ha riattivato, pur se parzialmente, il servizio pubblico e ha affidato la gestione dei tre campi da tennis dell'impianto sportivo in località Peglia, nel contesto della riqualificazione e recupero delle aree sportive comunali, previsto dal programma. La realizzazione degli impianti è fondamentale per lo sviluppo turistico di genere sul territorio ventimigliese, essenziale per l'economia della città.

Approvata, quindi, la procedura di gara che prevede l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo e che i tre campi da tennis idonei, presenti all'interno dell'impianto, siano resi fruibili alla collettività. Spetterà agli uffici dell'Area Sviluppo Comunitario porre in atto tutte le procedure necessarie nell'individuazione di una società sportiva che si faccia carico della gestione provvisoria, tenuto conto delle limitazioni strutturali ad oggi esistenti per l'utilizzo del complesso Tennis Club Venitmiglia, assicurando manutenzione ordinaria e straordinaria dei tre campi e la disponibilità di servizi e spogliatoi.