Taggia per l'Ucraina: aperto il magazzino per la raccolta degli aiuti, è gara di solidarietà ma servono medicinali

A Taggia, ha aperto i battenti il centro raccolta aiuti per l'Ucraina gestito dalla Protezione Civile. Presso la sede nelle ex Caserme Revelli, da questo pomeriggio è operativa la macchina dei volontari per la raccolta e la gestione dei beni da destinare alle popolazioni in fuga dalla guerra.

La macchina organizzativa viene gestita in loco da Alessandra Cerri. Intorno a lei il gruppo locale della Protezione Civile di Taggia, chiamato a questo importante lavoro insieme a Croce Rossa e Croce Verde. Tutto sotto il coordinamento del Comune, in sinergia con Prefettura e Regione Liguria.

VIDEO SERVIZIO CON INTERVISTA A MAURIZIO NEGRONI







Questo pomeriggio, Maurizio Negroni, l'assessore ai servizi sociali del Comune, ha effettuato un sopralluogo per prendere atto dell'andamento della raccolta beni. La solidarietà non manca, nel giro di appena mezzora sono arrivate: coperte, alimenti in scatola, pasta, omogeneizzati, biscotti, prodotti per l'igiene e molto altro. C'è davvero bisogno di tutto ma soprattutto di medicinali.

Quello iniziato oggi è un lavoro che servirà ad aiutare sotto due aspetti. Grazie alla croce rossa gli aiuti verranno trasportati nei centri di smistamento sui territori di confine con l'Ucraina dove si sta concentrando il maggiore numero di profughi. Non meno importante l'aiuto per tutti gli ucraini che verranno accolti qui su Taggia così come nel resto della provincia di Imperia.

Ad oggi non si sa ancora quante persone verranno accolte e quando inizieranno ad arrivare attraverso i canali ufficiali. Infatti già diverse famiglie sono arrivate e vengono ospitate da amici e parenti. Si sa solo che si tratta di donne con bambini e anziani. Infatti gli uomini rimangono in Ucraina per combattere contro l'invasione russa.

Ieri c'è stata una riunione in Prefettura, per valutare la gestione profughi: a partire dalle strutture a disposizione di ogni comune. Taggia in questo senso si è detta pronta a fare la sua parte. Il Comune sta preparando alcuni immobili facenti parte del patrimonio ma determinante sarà l'aiuto che arriverà dai privati. In questi giorni tanti cittadini hanno manifestato la propria disponibilità. Così come non meno rilevante quanto sta facendo la Diocesi di Ventimiglia San Remo con la preparazione del Convento dei Domenicani. Ugualmente importante anche l'immediata disponibilità data dalle numerose associazioni locali come Lions ed Emila, ma anche Baca.

Oltre a questo il Comune di Taggia sta valutando di concerto con ASL 1 la migliore gestione di queste persone per quanto riguarda il profilo sanitario. Così come si sta ragionando sui percorsi per introdurre questi bambini che arriveranno all'interno delle scuole.