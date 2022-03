Fotografo genovese porta in Italia 40 ucraini anche grazie all'aiuto della imperiese Riviera Bus

“I bambini hanno una resilienza incredibile, forse non si sono resi conto della situazione, o hanno dei genitori straordinariamente rassicuranti che gli hanno fatto affrontare questa situazione. Mi è sembrato di vivere dentro ‘La Vita è Bella’, il capolavoro di Roberto Benigni”.

Lo ha raccontato Matteo Niccolai, fotografo genovese che ha organizzato la spedizione con cui, insieme ad alcuni amici, ha costituito il 'Movimento Spontaneo Persone per le Persone'. Domenica notte ha portato a Genova 19 bambini e 22 donne sfuggiti dal conflitto in Ucraina.

“Insieme a un gruppo di amici – ha detto Matteo al nostro giornale del capoluogo ‘La Voce di Genova’ - poco dopo la notizia dell’invasione russa ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di fare qualcosa. All’inizio pensavamo di fare una raccolta e poi abbiamo deciso di portarla noi sapendo, vista la nostra esperienza nel campo, che ci sarebbe stata sovrabbondanza di arrivi”.

“L’idea – continua – era quella di reperire un pullman da sette, nove posti, da guidare noi stessi”. E qui entra in campo anche la provincia di Imepria, oltre all’importante contributo di una finanziatrice: la Riviera Bus, infatti, ha fornito a un prezzo davvero speciale un pullman, consentendo a Matteo e agli amici di noleggiare un bus da 50 posti.

“In Ucraina - conclude - avevamo alcuni contatti. Arrivati lì abbiamo visto persone davvero spaventate, soprattutto le mamme, mentre i bambini hanno una resilienza incredibile. In futuro ci saranno altri viaggi, non sappiamo quando, questa missione così complessa è stata la prima per tutti noi, abbiamo notato alcune cose sulle quali vogliamo lavorare per migliorare l'efficacia della missione”.