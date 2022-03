Anche nella nostra provincia il 'nuovo' digitale terrestre: attenzione non è ancora il passaggio al sistema Dvb-T2

E’ andato a buon fine anche nella nostra provincia il rivoluzionamento dei canali del Digitale Terrestre, che da oggi cambia la numerazione della televisione in tutta Italia.

In pratica non è ancora l’ultimo passaggio al cosiddetto Dvb-T2, che costringerà molti italiani a cambiare televisione o acquistare un apposito decoder. Oggi, infatti, si continuerà a vedere tutto regolarmente ma, attenzione, solo per chi è dotato di televisori che possono ricevere i canali in Hd. Le vecchie televisioni a tubo catodico o anche quelle a Lcd non in full hd, dovranno essere riposte in cantina, oppure dotate di decoder apposito.

Stanotte è stato fatto il passaggio delle trasmissioni dal sistema MPEG2 a MPEG4, con il cambio della numerazione nella zona del ‘500’. In pratica tutti i canali in Hd dei network sono stati posizionati dall’1 al 9 mentre quelli delle tv locali proseguono dal 10 in poi.

Ancora una volta, però, la Rai ha deciso di non posizionare il canale che propone il Tg regionale insieme a quello Hd. Quindi, se deciderete di sistemare Rai 3 sul canale 3 in alta definizione, per guardare il Tg regionale ligure dovrete andare sul 103. Il problema di Rai 3 è legato alle versioni regionali, che non vengono trasmesse in HD.

Cambia invece la numerazione di Rai Sport+ che era già in HD, ma passa dal 57 al 58. La versione SD (bassa definizione) di Rai Sport+ passa al 146 scambiandosi la posizione con Rai Scuola, che a sua volta scende al canale 57 del telecomando. Per gli appassionati del pacchetto Discovery c’è la buona notizia che i canali passano tutti in Hd, mantenendo la loro numerazione: Nove (canale 9), Real Time (canale 31), Food Network (canale 33), Giallo (canale 38), DMax (canale 52), Home & Garden (canale 56), Motor Trend (canale 59) e i canali per ragazzi K2 (canale 41), Frisbee (canale 44) saranno visibili in alta dfefinizione. Anche TV8 passa all’HD.

Facendo un veloce zapping sulle televisioni, quindi, anche nella nostra provincia non si sono registrati problemi ma, raccomandiamo a tutti di fare la ricerca dei canali sui tv di casa. Per ora, lo ripetiamo, non c’è stato il passaggio al nuovo sistema Dvb-T2 e, quindi, chi non ha vecchissimi televisori potrà continuare a vedere tutto senza problemi sul digitale terrestre. Il passaggio al nuovo sistema non arriverà prima del prossimo anno.