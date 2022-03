Nel Principato di Monaco scatta la campagna di vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Il Governo del Principato di Monaco, in risposta alla richiesta espressa da alcune famiglie, che chi lo vorrà potrà vaccinare i propri figli dai 5 agli 11 anni contro il Covid-19.

Il Comitato nazionale monegasco per le vaccinazioni si è infatti recentemente espresso a favore della vaccinazione contro il Covid-19 per i bambini di quella fascia di età.

Si svolgerà presso il Centro nazionale di vaccinazione in uno spazio appositamente attrezzato per loro, dopo una visita medica effettuata in loco da un pediatra.