Imperia: alla scoperta dell'Acropoli di Atene e del Palazzo del Quirinale, domani la lectio del professor Louis Godart

Secondo appuntamento per “Imperia Incontra”, la rassegna ideata dall’Amministrazione Comunale del sindaco Claudio Scajola per aprire maggiormente le porte di Palazzo Civico ai cittadini con appuntamenti culturali. Domani, venerdì 4 marzo, alle ore 18.00, all'interno della Sala Consiliare, il professor Louis Godart, già Consigliere per il Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica, terrà una lectio magistralis dal titolo “Noi siamo la bellezza che ci circonda. Come l'arte costruisce il senso di comunità”.

Attraverso la proiezione di immagini, il professor Godart accompagnerà il pubblico alla scoperta di due luoghi d'arte a loro modo connessi al “potere”: l'acropoli di Atene e il Palazzo del Quirinale a Roma. Gli incontri, ad accesso gratuito, si svolgono nel rispetto delle prescrizioni legate all'emergenza sanitaria Covid 19. Il primo incontro della rassegna, svoltosi il 13 febbraio scorso, aveva visto la presenza dell'ex presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti.