Imperia: venerdì manifestazione del personale dell'Ispettorato del Lavoro

Venerdì in tutte le Province sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro si terranno dei presidi e/o assemblee del personale nell'ambito della mobilitazione nazionale del personale indetta unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali.

Per la sede di Savona si terrà un presidio davanti alla Prefettura alle 8.30, per quella di Imperia il presidio sarà davanti alla Prefettura alle 12.

Il personale dell'Ispettorato del Lavoro intende “manifestare il proprio dissenso in relazione all'esclusione dal decreto di adeguamento delle indennità di amministrazione, adeguamento previsto invece per tutti gli altri dipendenti del Comparto Ministeri, ma non solo, si intende mettere in evidenza la necessità di investire nell'incremento di organico, e la necessità di prevedere gli investimenti economici indispensabili per potenziare le attività istituzionali, ispettive e amministrative, anche in relazione alle nuove attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro”.