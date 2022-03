Da Ospedaletti Taggiasco critico sul futuro dei rifiuti: "Facile deliberare ma sappiamo quanto aumenterà la Tari?"

“Facile è deliberare, ma si è pensato a quanto andrà ad aumentare la Tari per i cittadini? E in tutto questo tempo Provincia e Regione cosa hanno fatto?”

Sono le domande che pone il Consigliere comunale di opposizione a Ospedaletti, Maurizio Taggiasco, in relazione al conferimento dei rifiuti della nostra provincia e sulla decisione di conferire nel savonese, visto che il ‘Lotto 6’ è giunto al termine. “Ritengo – prosegue - che la delibera vada rivista almeno nei costi e chiedo, a questo punto, l’intervento di Provincia e Regione affinchè se ne facciano carico. Non si può pensare di continuare a formare la cittadinanza in un progetto di differenziata che, da qualche anno i comuni hanno intensificato portando importanti risultati ma, dopo tutti i disagi e le raccomandazioni, gli si debba aumentare la tassa e, immagino, anche la spesa”.