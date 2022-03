Nikita e Sabina bloccati a Kiev sotto le bombe con un figlio di 10 mesi: “Vogliamo tornare a Sanremo”

Bloccati in casa a Kiev, sotto le bombe, con un bimbo di 10 mesi. Lo scenario di guerra che l'Ucraina sta vivendo da giorni, con l'avanzata delle milizie russe, porta alla luce storie di vita difficili da concepire nel 2022 e nel cuore dell'Europa.

A 'Pomeriggio Cinque' è andata in onda l'intervista a Nikita e Sabina, bloccati nella capitale ucraina con un sogno nel cuore: tornare a Sanremo.

“Qui è una macchina infernale - hanno dichiarato nell'intervista a Barbara D'Urso - siamo chiusi in casa da diversi giorni, nostro figlio ha dieci mesi e non sappiamo dove andare. Non sapremmo neanche come fare a scappare con un bambino di appena dieci mesi sentiamo i bombardamenti, non dormiamo, fuori fa freddo, abbiamo paura. Siamo stanchissimi e non abbiamo più neanche la forza di mangiare".