La Fondazione ISAH, come gli altri enti appartenenti al Co.R.E.R.H., Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap, si rende disponibile, nell'ambito delle attività di volontariato che da sempre porta avanti, a sostenere eventuali problematiche emergenti legate alla tematica della disabilità che potrebbero sussistere in famiglie ucraine sfollate in Liguria.

"Si ritiene doveroso offrire un aiuto competente, gratuito e qualificato, a chi si trova in questa situazione".