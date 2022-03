Anche Alternativa Intemelia partecipa alla manifestazione contro lo guerra di Scuola di pace, oggi a Ventimiglia

Anche Alternativa Intemelia sarà presente oggi alla manifestazione che ETS Ventimiglia Scuola di Pace ha organizzato oggi, alle 17 a Ventimiglia, fra via Aprosio e via della Repubblica." No alla follia della Guerra. Sì al buon senso della pace e della libertà dei popoli" è il nome dell'evento che protesta contro gli orrori del conflitto che si sta svolgendo in Ucraina.

"Ci uniamo alla preoccupazione generale rispetto al conflitto armato in atto e ripudiamo la guerra in nome della pace" dichiarano dal gruppo di Alternativa Intemelia.