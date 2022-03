Sanremo: la comunità ucraina si raccoglie giovedì in preghiera per la pace alla Chiesa di San Costanzo

Dopo la manifestazione di domenica scorsa, in piazza Colombo, la comunità ucraina di Sanremo si riunisce nuovamente giovedì prossimo, questa volta in preghiera, per la pace in Ucraina, il paese invaso dalla Russia ormai da diversi giorni.

L’appuntamento è stato organizzato per giovedì pomeriggio, dalle 14.30, alla Chiesa di San Costanzo, nella Pigna. E’ stato organizzato da don Andrea Mahas, anche lui di nazionalità ucraina, che chiama a raccolta tutti i suoi connazionali, ma anche chiunque vorrà pregare per la pace nella repubblica ex sovietica.

Si comincerà alle 14.30 con la recita del Rosario e, a seguire, verrà celebrata la Messa. Nel pomeriggio, chi lo vorrà, potrà rimanere in chiesa per proseguire le preghiere per la pace in Ucraina. Sono diverse le iniziative anche nella nostra provincia, come accaduto domenica scorsa a Sanremo e ieri a Imperia con le due manifestazioni di piazza.

Anche a Sanremo la comunità ucraina è piuttosto numerosa mentre in tutta la provincia i cosiddetti ‘russofoni’ (cittadini delle diverse repubbliche ex sovietiche) sono circa un migliaio. Nei giorni scorsi un negozio di via Nuvoloni, proprio di fronte alla Chiesa Russa, ha iniziato una raccolta di generi di prima necessità mentre la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo sta cercando anche alloggi per ospitare eventualmente profughi in arrivo dell’Ucraina.