Esposta alla Milano Art Gallery la prima scultura dell'artista sanremese Paola Arrigoni

La scultura di Paola Arrigoni dal titolo “ApertaMente” è stata realizzata da un legno spiaggiato lavorato con trapano, colori acrilici e per resina. E’ stata utilizzata sabbia per acquari, sassi, conchiglie, glitter e muschio stabilizzato. Alla base ci sono fogli di alluminio per far riflettere la luce. Il tutto inglobato nella resina epossidica.

“Sono molto contenta della selezione perché questa scultura “ApertaMente” rappresenta la forza delle donne di rinascere ogni volta - commenta Paola Arrigoni - da legno spiaggiato si è trasformato in roccia che sovrasta in leggerezza un lembo di mare limpido che riflette stelle di luce in una piccola grotta. Un messaggio di speranza per tutte le donne: si può sempre ricominciare, non è facile, ma ne vale sicuramente la pena”

Paola Arrigoni si dedica soprattutto alla pittura e i suoi quadri sono di impianto astrattistico, materici realizzati con l’uso dell’acrilico su tela o lastre di compensato. Utilizza, in alcune opere, materiali riciclati per attenuare la sua sofferenza nell’osservare il degrado ambientale. Cercare di plasmare la materia “corposa” ed evolverla con una continua sperimentazione delle tecniche del tutto autonome è per lei la rappresentazione dei suoi momenti di interiorità.

Con una costante intima riflessione, tenta di portare alla luce, tramite la pittura, una realtà che la ferisce. Il recupero dei materiali amalgamato a creatività, fantasia e un pizzico di follia, le permettono di creare quadri che incuriosiscono, fanno riflettere e provocano emozioni.