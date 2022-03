L'ex Parroco di Coldirodi a Sanremo, Pasquale Traetta ha iniziato una raccolta di cibo e altro per l'Ucraina

Vista la situazione attuale del popolo ucraino, l’ex Parroco di Coldirodi a Sanremo, don Pasquale Traetta, ora a San Michel La Turbie in Francia, con il supporto italiano della sorella Maria e del cognato Raffaele Bianchini (coppia che all'inizio della pandemia Covid avevano assemblato le mascherine Tnt consegnate ai comuni di Bajardo, Airole e Coldirodi), stanno lavorando per sensibilizzare la cerchia di amici e non solo, per raccogliere cibo e beni di prima necessità.

Si stanno raccogliendo generi alimentari a lunga conservazione, specialmente per bambini e materiale per igiene personale, oltre vestiario invernale per bambini. Non vengono accettati soldi e la consegna in Ucraina verrà documentata con video.

Chiunque volesse informazioni per poter aiutare don Pasquale nella raccolta, può telefonare ai seguenti numeri: +39 3337150997 (Maria) e +39 3517286742 (Lello).