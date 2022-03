Ventimiglia: nuova passerella sul Roya, Toti “Ho assicurato al sindaco la nostra intenzione di partecipare economicamente” (Video)

Il progetto per la nuova passerella sul Roja

La Regione Liguria sarà al fianco del Comune di Ventimiglia nella ricostruzione della passerella sul Roya, simbolo della città spazzato via dalla tempesta ‘Alex’ dell’ottobre 2019. Lo ha assicurato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, in visita a Ventimiglia per l’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale a sbalzo sulla spiaggia.

“Il progetto del Comune è arrivato ai nostri uffici e sarà oggetto di attento studio da parte dei nostri tecnici - ha dichiarato Toti - ho assicurato al sindaco che è nostra intenzione partecipare al finanziamento di quell’opera, se ne occuperà il fondo strategico regionale”.