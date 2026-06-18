Abbellimento e valorizzazione degli spazi pubblici, Vallecrosia al Mare personalizzata la nuova fontana

Personalizzata la nuova fontana a Vallecrosia al Mare. E', infatti, apparsa una scritta che indica il nome della città alla rotonda situata vicino alle scuole.

"Continua l’abbellimento di Vallecrosia al Mare" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Sono iniziati i lavori di personalizzazione della nuova fontana, un intervento che contribuirà a rendere ancora più gradevole e accogliente questa zona della città".

L’Amministrazione comunale prosegue, infatti, il proprio impegno nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici, con attenzione al decoro urbano e alla qualità degli ambienti vissuti quotidianamente da cittadini e visitatori. "Un altro tassello che si aggiunge al percorso di miglioramento e valorizzazione di Vallecrosia al Mare" - sottolinea l'Amministrazione comunale.