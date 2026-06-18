Sanremo: campo del Solaro, il Comune annulla l’affidamento: emersa una seconda candidatura rimasta esclusa per un disguido tecnico

Il Comune di Sanremo ha disposto l’annullamento in autotutela dell’affidamento della gestione del Campo Polivalente del Solaro, assegnato lo scorso dicembre alla Polisportiva Sanremo 2000. L’intervento dell’amministrazione si è reso necessario dopo l’accertamento di un errore procedurale legato alla gestione del protocollo comunale, che aveva impedito agli uffici di prendere conoscenza di una seconda manifestazione di interesse presentata nei termini previsti.

La vicenda prende avvio dall’avviso pubblicato l’11 dicembre scorso per l’affidamento in concessione, per tre anni più eventuale proroga di altri tre, del campo polivalente situato in Strada Solaro. Alla scadenza del 22 dicembre risultava formalmente acquisita una sola candidatura, quella della Polisportiva Sanremo 2000, alla quale era stata quindi affidata la gestione dell’impianto con determinazione del 24 dicembre 2025. Successivamente, però, il legale rappresentante della Tennis Sanremo Srl SSD, Matteo Civarolo, ha contattato gli uffici comunali chiedendo chiarimenti sulla propria richiesta di partecipazione. Le verifiche hanno consentito di accertare che la candidatura era stata regolarmente trasmessa tramite Pec il 21 dicembre, ma era stata acquisita dal servizio competente soltanto l’11 marzo a causa di un problema tecnico connesso al passaggio al nuovo sistema di protocollo.

Nel provvedimento si evidenzia come il disguido sia stato causato dal “cambio della procedura di gestione del protocollo comunale alla fine del 2025”, che avrebbe generato “diverse disfunzioni dovute al rodaggio tecnico delle procedure di acquisizione e smistamento delle relative pratiche”. Dopo una formale diffida presentata dalla Tennis Sanremo Srl SSD il 19 marzo scorso, il Comune ha riconosciuto la validità della candidatura e ha concluso che l’affidamento diretto alla Polisportiva Sanremo 2000 risultava viziato dall’incompleta valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.

Con il nuovo atto il Comune dispone quindi la revoca dell’affidamento e annuncia la volontà di procedere in tempi brevi all’espletamento di una nuova gara, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e delle modalità di utilizzo storicamente previste per l’impianto sportivo del Solaro.