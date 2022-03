Oceanis Yachts entra nella FT 100: il marchio con sedi nei principali porti della provincia di Imperia premiato per la crescita

La ligure Oceanis Yachts entra nella l FT 100, la classifica del Financial Times delle aziende distintesi in Europa per la crescita veloce, organica e sostenibile. Con la crescita si sono ampliate anche le sue basi: ad oggi presente a Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Cala del Forte (Ventimiglia), Marina di Varazze (Varazze) e Monaco (Montecarlo) ricercando e offrendo sempre nuove possibilità di impiego nelle differenti città.





La realtà, tutta ligure, questa volta rappresenta il nostro paese e la nostra realtà in Europa entrando nella prestigiosa classifica, a seguito del riconoscimento tutto italiano, come Leader per la Crescita 2022 realizzata dal Sole 24. Oceanis Yachts è da più di vent’ anni è leader nella vendita di prestigiosi brand di imbarcazioni a vela e motore, ma nonostante questo non ha smesso di reiventarsi aprendosi al mondo del charter, del brokerage e potenziando il suo servizio di assistenza.





L'azienda si distingue anche per il suo impegno nella sensibilizzazione e promozione di un settore nautico sempre più sostenibile, con progetti interamente dedicati e autonomamente finanziati. "Quest’anno, nonostante il drastico calo della domanda causato dalle restrizioni legate al COVID-19, Oceanis Yachts si fa portavoce in Europa di una professionalità e competenza tutta italiana, contraddistinta da una forza e un crescente ottimismo che le hanno permesso di rientrare tra le prime 300 realtà nella classifica delle aziende con il più alto tasso di crescita tra il 2017 e il 2020. - commentano in una nota - Questo riconoscimento, derivante da una delle testate giornalistiche internazionali più autorevoli, rappresenta per il nostro paese e il nostro territorio un forte segnale, una fonte di orgoglio e opportunità per raccontare il nostro territorio sul mercato internazionale".