Casting cinematografico per un film che verrà girato il 14 e 15 marzo di fronte al Teatro Ariston

‘Mixed by Erry’, la storia del re delle cassette pirata sbarca a Sanremo. A cavallo fra gli anni ‘80 e ‘90, un dj partenopeo, diventato poi mito, anticipò i vari napster ed emule con le sue musicassette contraffatte.

E’ la storia di Enrico Frattasio, che con i suoi nastri targati appunto ‘Mixed by Erry’, partì dalle bancarelle napoletane per sbarcare fino alla Bulgaria ed addirittura a Singapore. Questa storia del ‘falso d’autore’, arriverà sul grande schermo con un film diretto da Sydney Sibilia, regista rivelazione della trilogia ‘Smetto quando voglio’ e de ‘L'incredibile storia dell'Isola delle Rose’, per una produzione Groenlandia. A impersonare il dj sarà Luigi D’Oriano, al suo primo ruolo da protagonista, affiancato da Greta Esposito (‘Qui rido io’, ‘Il commissario Ricciardi’, ‘Mare fuori’).

Alcune parti del film saranno ambientate anche a Sanremo e nel Teatro Ariston, uno dei simboli della città nel mondo. Per le riprese liguri, che si svolgeranno il 14 e 15 marzo, ‘Macaia Film’ di Imperia è stata incaricata di cercare 170 fra comparse e figuranti, che, essendo ambientato nel ‘91, rispecchino le seguenti caratteristiche: greenpass rinforzato, maggiorenni, capelli (No rasature corte, no tagli asimmetrici, no meches e shatush), no tatuaggi visibili, no gel unghie, no sopracciglia tatuate, no sopracciglia depilate negli uomini, no barba lunga tipo Hipster, barba ammessa due o tre giorni massimo, baffi si.

Previsto un compenso per le comparse. Per candidarsi compilare il seguente modulo entro il giorno 5 Marzo 2022. Obbligatorio l'invio di almeno una foto in primo piano ed una a figura intera alla mail macaiafilmcasting@gmail.com, avendo cura di nominare le foto con il proprio nome e cognome. Le prove si effettueranno in uno dei seguenti giorni: 10, 11 e 12 marzo al Teatro Ariston di Sanremo.

Si cercano inoltre 8 auto anni ‘90 di colore blu, stile lusso/ncc/berline. Inviare almeno 3 foto dell’auto alla mail macaiafilmcasting@gmail.com, inserendo nel corpo della mail i propri recapiti. Per ulteriori informazioni: macaiafilmcasting@gmail.com, Fabio Zenoardo 3384812186, Andrea Languasco 3280572996.