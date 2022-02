Bordighera: rotonda di Sant'Ampelio, il Consigliere Trucchi "Se ne parli nelle sedi competenti"

“Dieci giorni fa ho inviato richiesta formale al Sindaco di Bordighera di convocare in tempi brevi una commissione consiliare speciale o eventualmente anche un consiglio comunale straordinario dedicati al tema della Rotonda di Sant’Ampelio. Purtroppo non ho ancora ricevuto risposta”.

Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “Le recenti novità e rimbalzate in successive forti polemiche rendono a mio parere indispensabile ed urgente un approfondimento su un tema ormai annoso che riveste una importanza fondamentale per la città e che deve essere finalmente affrontato e risolto. Tale approfondimento deve essere svolto nelle sedi istituzionalmente deputate. Come è noto è in corso una perizia che deve valutare la situazione attuale dei lavori di completamento della struttura e il problema delle quote altimetriche sul mare con lo scopo di comporre se possibile la vertenza tra il Comune e la Società Amarea e rendere finalmente possibile la agibilità dei locali sottostanti la Rotonda con conseguente trasferimento delle attività ora ubicate in una struttura precaria. Per quello che riguarda i lavori di completamento della Rotonda abbiamo appreso dalle notizie apparse che gli stessi, per quanto in avanzato stato di progresso, non possono considerarsi terminati e anzi presentano tuttora numerose criticità,.Questa era la nostra preoccupazione e la avevamo chiaramente esternata in un consiglio comunale dello scorso anno 2021. Purtroppo il Sindaco aveva respinto,anche con un certo fastidio, le nostre osservazioni che a distanza di tempo si sono rivelate giuste. Nelle stesse sedi avevamo anche insistito circa la opportunità di trovare un accordo con il privato, ritenendo comunque primario per la città che si potesse arrivare ad una risoluzione soddisfacente. Il passare del tempo non ha facilitato le cose ed ora siamo ancora fermi sempre con la speranza che si possa vedere il termine della vicenda. La verifica inoltre delle quote altimetriche che verranno studiate nelle prossime settimane rende tutto più complesso e secondo gli esiti delle misurazioni si potrebbe aprire un problema di vaste dimensioni”.

Per questo Trucchi ritiene necessario che l'argomento venga discusso nelle sedi appropriate, in commissione o consiglio comunale: “Anche per capire quali maggiori spese sono o saranno eventualmente necessarie a carico della città e quindi di tutti noi.Mi sembra fondamentale definire in modo chiaro quale percorso la Amministrazione voglia intraprendere, restando a nostro parere molto importante esplorare tutte le possibili soluzioni ottenibili".