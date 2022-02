Bordighera: i 'Lunedì del Movimento Civico' cambiano sede, prossimo appuntamento al Cinema Olimpia

I lunedì del ‘Movimento Civico’ di Bordighera cambiano sede: da lunedì 7 marzo si terranno al Cinema Olimpia invece che al cinema Zeni.

Le riunioni si avvantaggeranno di una sede più centrale e di una sala più raccolta, seppur sempre ampia, in un luogo di storia e di arte (il Cinema Olimpia, inaugurato nel 1910 e ristrutturato recentemente conservandone l’elegante stile liberty, è per la Soprintendenza bene di interesse storico e architettonico).

L’incontro del 7 marzo sarà ancora una volta dedicato ai giovani. Il Dott. Fulvio Rombo, psicoterapeuta, presenterà “Ritrovarsi giovani ai tempi del covid: comprendere le criticita’ e valorizzare le risorse”. Non può esserci dubbio che la pandemia è stata nemica dei giovani. Il lockdown, il distanziamento sociale, e la didattica a distanza sono stati per loro modalità di vita contro-natura. L’essere temuti dagli adulti e dagli anziani come strumenti di contagio ha minato la loro nascente self-confidence. I tempi scanditi solo da restrizioni e obiettivi sanitari hanno rimosso lo stimolo e forse la capacità di fare progetti per il futuro.

Conoscere ed approfondire quale impatto le esperienze della pandemia hanno avuto sui giovani è una nostra precisa responsabilità verso di loro e verso la societa’ che formeranno. Già prima della pandemia c’erano motivi e segni di ‘disagio giovanile’. Se ora si sono aggiunte criticità che interessano una larga porzione della popolazione giovane, e se queste rimarranno irrisolte, la società di domani ne porterà tracce che potrebbero essere gravemente disfunzionali se non rischiose.

Il Dott. Rombo, laureato in Psicologia e in Filosofia, e abilitato alla psicoterapia dell’età evolutiva, ha concentrato la sua attivià professionale sui giovani. Oltre ad esercitare la libera professione, è stato consulente per l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sanremo e per Cooperative Sociali; ha gestito il ‘Centro Ascolto’ del Liceo Cassini di Sanremo, e tenuto corsi di formazione per genitori e insegnanti in collaborazione con istituti comprensivi di Bordighera, Vallecrosia, e Sanremo.

In questo periodo ha visto moltiplicarsi i giovani e giovanissimi con problemi scatenati o acuiti dalla pandemia. Il Dott. Rombo condividerà la sua esperienza, per permetterci di comprendere in modo più accurato i problemi e le dinamiche che li sottendono, e darci strumenti per poter disegnare correttivi. Seguirà dibattito aperto.