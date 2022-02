Sanremo: intervento storico per la frazione di Verezzo, partiti i lavori della strada della Parà (Foto)

Sono partiti nelle ultime ore i lavori per la strada della Parà in frazione Verezzo, nell’entroterra di Sanremo, un intervento a suo modo storico, perché se ne parlava in città e nella zona da circa 30 anni.

“Ogni sindaco degli ultimi 30 anni – viene evidenziato da palazzo Bellevue - aveva promesso la realizzazione della strada senza poi dare seguito all'impegno, tant'è che la strada fu ribattezzata dai residenti la ‘Pippione-Zoccarato, strada premesse elettorali’ con tanto di cartello stradale”.

Con questi lavori, progettati nei mesi scorsi, l’Amministrazione Biancheri porta invece a termine l'iniziativa che anche il Sindaco aveva promesso e che ha fortemente voluto in questo suo secondo mandato. Per i residenti di Verezzo una conquista importante, anche in funzione della realizzazione di sottoservizi, canalizzazione delle acque, ma anche la sistemazione della carreggiata e la relativa asfaltatura.

La frazione di Verezzo San Donato si porta dietro il problema della strada della Parà da oltre 30 anni, una striscia di terra che difficilmente si può considerare strada in una porzione di entroterra che, tra l’altro, è molto spesso attraversata dal fuoco in estate. Al bando emesso dal Comune ha risposto la Edilcostruzioni di Sanremo con un ribasso del 7,52% sull’offerta iniziale. Gli uffici di palazzo Bellevue hanno rimodulato il quadro economico sulla cifra di 217mila euro circa, iva compresa.

Quando saranno terminati i lavori verrà messa la parola ‘fine’ a una storia che Verezzo si porta dietro da decenni.