Imperia: il Presidente della provincia ai sindacati "Un mese di lavoro per mantenere Rt pubblica e i posti di lavoro"

Vertice positivo, quello che si è svolto questa mattina in Provincia a Imperia, tra il presidente Claudio Scajola e i sindacati del settore trasporti, che fanno capo alla RT, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nell'estremo ponente.

Al termine dell’incontro Scajola ha lasciato i commenti ai sindacati che hanno evidenziato una moderata soddisfazione per le parole del presidente, che ha confermato di essere fiducioso per salvare la Riviera Trasporti, mantenere i posti di lavoro e garantire un futuro del trasporto pubblico in provincia di Imperia.

Al momento le scadenze riguardano il 26 marzo, per quanto riguarda la presentazione del concordato preventivo e il 31 marzo la scadenza della gestione: “Il presidente ci ha confermato di essere al lavoro per mantenere la Rt pubblica e i posti di lavoro – dicono i sindacati – ma siamo ancora preoccupati perché non abbiamo nessun documento ufficiale e nessuna risposta certa su continuità aziendale e l’affidamento di 5 anni più altri 5”.

“Le scadenze sono pressanti – proseguono – e, pur apprezzando l’impegno promesso dal Presidente di armonizzarle, per presentare un piano di salvataggio dell’azienda, non abbiamo ancora dati certi perché ci sono ancora scadenze che Scajola ha garantito di perseguire. Ma i tempi stringono”.

Il presidente Scajola si è preso un mese di tempo per dare le risposte ai sindacati e ha garantito alle organizzazioni che i posti di lavoro verranno salvaguardati, così come il mantenimento del rapporto economico: “Abbiamo un mese di tempo per prendere le decisioni opportune – terminano i sindacati - e speriamo bene”.