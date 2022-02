Bordighera: aperta la mostra dedicata a Sandro Pertini “Al di là del mito, immagini, articoli, pubblicazioni” (Foto)

È stata inaugurata ieri la mostra dedicata alla figura di Sandro Pertini dal nome “Al di là del mito - Sandro Pertini - immagini e articoli - pubblicazioni” visitabile nella sede ANPI in via del Mercato 8 a Bordighera.



L'organizzazione dell'evento si deve a Giorgio Loreti, presidente ANPI della Città delle Palme, impegnato e devoto alla causa. Sulle pareti della piccola sala dal grande messaggio sociale, articoli, foto, pubblicazioni che raccontano l'ex Presidente del Consiglio, la cui personalità rimane scolpita nella memoria di tutti e nel cuore di tantissimi.



L'uomo, il giornalista, il partigiano, il politico, il presidente. Tanti i volti di colui che ha scritto pagine della storia italiana e tanti gli aneddoti da raccontare, come l'incontro con Papa Wojtyla, “compagni di avventura di una storia di serenità terrena” cita il quotidiano dell'epoca, la sua elezione al Quirinale e il ricordo amaro delle carceri fasciste. Tutto scelto accuratamente fra notizie di rilievo nazionale e collegamenti col territorio e personaggi della nostra provincia.

Pertini fu il settimo presidente della Repubblica Italiana e restò in carica dal 1978 al 1985. È stato il primo socialista e l'unico esponente del PSI a ricoprire la carica. “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà”.



Un'esposizione e un'esperienza da non perdere fino al 6 marzo, dalle 17 alle 19, festivi compresi.