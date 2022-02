La chiesa russa di Sanremo e quella strana giornata tra i turisti e il dolore di chi accende candele per la pace

C’è chi entra per una visita, chi chiede informazioni, chi scatta foto e, tra loro, anche chi chiude gli occhi in preghiera. È una giornata strana, sghemba, dai colori confusi, tra le mura della chiesa russa di Sanremo, il punto di riferimento di una intera comunità che in queste ore si sta stringendo tra dolore e preoccupazione.

Da un lato la vita va avanti e dalla porta entra qualche turista (soprattutto francese) attirato dall'indiscutibile bellezza della chiesa, dall’altra i russi di zona si uniscono, pregano, accendono candele in una speranza di pace. C’è poca voglia di parlare.

Sono ore di incredulità per quello che sta accadendo in Ucraina e i telefoni sono sempre all’orecchio nella disperata ricerca di informazioni dirette o della voce dei cari rimasti in patria. Incalcolabile il divario tra gli intenti belligeranti del governo russo e il desiderio di pace di chi vive lontano da casa e prega per chi è lontano.

Padre Denis Baykov per il momento non incontra i media mentre, questa mattina, abbiamo raccolto la testimonianza di padre Vitaliy Tarasenko della comunità ucraina a Genova.