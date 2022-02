Crisi Russia-Ucraina: in Consiglio provinciale Scajola "Un fatto che in Europa non accadeva dal 1939" (Video)

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha aperto la seduta del Consiglio di questa mattina, con un pensiero sugli accadimenti di questa notte in Ucraina, dopo l’attacco dell’esercito russo.

“E’ successo vicino a noi e – ha detto – spero che possa non degenerare ulteriormente. Credo che noi dobbiamo e possiamo esprimere la nostra vicinanza alle popolazioni interessate. Dal 1939, ovvero 83 anni fa, è la prima volta che in Europa sia in corso l’annessione di un territorio verso altre regioni libere. In questi giorni il dibattito deve incentrarsi sempre sulla difesa della libertà, prima degli interessi economici. Mi auguro e spero di interpretare un 'sì' di tutti voi, compresi i cittadini della provincia di Imperia, che possa prevalere una soluzione diplomatica per quanto sta accadendo”.

Sulla crisi Russia-Ucraina è intervenuto anche il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “L'Europa si è risvegliata con scenari di guerra alle porte. Gli attacchi sferrati questa notte all'Ucraina rappresentano una grave violazione dei trattati internazionali da parte della Russia e spingono l'Europa e il mondo intero in uno scenario potenzialmente devastante. La storia non può non aver insegnato niente. Si cessi questa follia”.