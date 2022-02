Sanremo: Chiesa Russa chiusa questa mattina ma le linee telefoniche sono roventi "Preghiamo per la pace"

Alle 10 la Chiesa Russa di Sanremo, simbolo dell’ex Unione Sovietica nella nostra provincia, era chiusa. Abbiamo cercato di parlare con qualcuno, ma le porte erano ancora sbarrate. Al telefono la parrocchia risponde. Una donna è impegnatissima, le linee, sia fisse che cellulari, sono roventi perché sono tante le comunicazioni, sia con i ‘russofoni’ locali che con parenti e amici che vivono sia in Russia che in Ucraina.

Mentre attendiamo di parlare sentiamo la concitazione della donna che risponde al telefono. La chiesa sanremese non è solo un’attrazione turistica, ma è anche una comunità che vive e si occupa dei fedeli ortodossi ed è in corso l’organizzazione di un funerale, fissato per oggi, e di un matrimonio che sarà celebrato domani.

In Liguria sono circa 3.000 le persone che vivono stabilmente sul nostro territorio e sono di lingua russa, anche se ovviamente sono originarie delle diverse repubbliche ex sovietiche, in particolare della Russia e dell’Ucraina. Nella nostra provincia sono circa 1.000 e, quasi tutte hanno amici e parenti nelle località interessate (chi più, chi meno) dal conflitto iniziato stanotte.

Poche le parole dell’interlocutrice che abbiamo dall’altra parte del telefono: “Siamo preoccupati – ci ha detto – per entrambi i Paesi coinvolti. Stiamo tutti pregando affinché la ragione possa tornare e si possa arrivare a una soluzione diplomatica, fermando le operazioni belliche”. Intanto le cronache nazionali e internazionali preannunciano nulla di buono, sia sul piano umanitario per i paesi dell’ex Unione Sovietica che per l’Europa e il mondo intero, su quello economico.