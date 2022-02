Ventimiglia, quasi 2 milioni di euro per la scuola 'Biancheri', Mauro: "Soddisfatti per l'attenzione della Regione"

Il capogruppo di 'Cambiamo!' di Ventimiglia, Francesco Mauro, commenta lo stanziamento di 1,8 milioni di euro di Regione Liguria per l’adeguamento sismico della scuola “Biancheri”.

“ Siamo soddisfatti per l’importante cifra stanziata da Regione Liguria, ha dichiarato, per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado “Biancheri”, un istituto che rappresenta una realtà importante per la nostra città, frequentata da oltre 350 studenti”

“Ringraziamo l’assessore regionale Marco Scajola, conclude Mauro, per la costante disponibilità e attenzione al nostro territorio. Garantire scuole sicure e confortevoli ai nostri ragazzi è fondamentale”.