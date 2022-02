Ventimiglia, Azione: "Appoggiamo la Giunta sulla difesa della costa, ma occorre aggiornare la legge regionale"

"Troviamo decisamente interessante e da appoggiare l'iniziativa della Giunta Comunale di Ventimiglia in difesa della costa". Così il segretario provinciale di Azione, Carlo Biancheri, e la responsabile provinciale 'Ambiente' di Azione, Désirée Negri.

"Anche perché la Legge regionale n.13/1999 attribuisce interamente ai sindaci la realizzazione di opere contro l'erosione, continuano, ma questo con enormi responsabilità per i Comuni a fronte di scarse risorse regionali destinate a tal fine. La Regione Liguria, infatti, a differenza di altre regioni italiane, mantiene solo la promozione ed il coordinamento degli interventi, la loro approvazione ed il monitoraggio. Ma i Comuni costieri spesso non sono stati in grado di finanziare interventi così onerosi e di seguirne la progettazione e l’attuazione".



"Aggiornare una legge regionale che ha compiuto 22 anni e che dimostra tutta la sua inadeguatezza a tutela della costa dall’erosione sarà uno degli impegni, proseguono, che Azione assumerà nei mesi a venire, anche attingendo ai fondi del Pnrr, che alla sua 'Missione 2' prevede proprio questo".

"E’ tempo che anche in Liguria su questo tema vi sia una Regione forte, che pianifichi gli interventi necessari e li attui attraverso risorse regionali adeguate. E alleggerendo in tal modo i sindaci dalle pesanti responsabilità che incombono loro, concludono, pur a fronte di un impegno sicuramente meritevole di plauso come ha mostrato la Giunta Scullino con il suo progetto di 'reef'.