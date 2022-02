Imperia: domattina la convenzione per i rifiuti nel savonese nella riunione del Consiglio provinciale

E’ stato convocato per domani alle 9 il Consiglio provinciale di Imperia. All’ordine del giorno il bilancio di previsione triennale 22/24.

Si parlerà anche dell’approvazione del nuovo schema di convenzione per lo svolgimento di procedure di gara per conto della Prefettura di Imperia. Sarà poi la volta dell’approvazione dello schema di convenzione tra piccoli Comuni e Stazione Unica Appaltante per l’assistenza agli stessi piccoli Comuni.

Argomento clou della riunione sarà l’approvazione della bozza di convenzione per la gestione associata dei rifiuti solidi urbani, durante il periodo transitorio prima della costruzione e della gestione dell'impianto unico di Colli a Taggia. Si parlerà del conferimento alle due discariche savonesi di Boissano e del Boscaccio.