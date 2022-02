Bordighera: servizio idrico integrato, riunione stamane per sancire il conferimento alla società Rivieracqua

Si è riunita oggi la Commissione Consiliare Speciale del Comune di Bordighera in materia di servizio idrico integrato; all’ordine del giorno l’analisi della bozza del verbale di consegna che sancirà il conferimento alla società Rivieracqua. In considerazione del fatto che il Consiglio Comunale dovrà approvare la pratica, lo stesso verrà convocato entro il 31 marzo 2022 per poi procedere con il passaggio degli impianti.

Alla riunione, che si è svolta in modalità telematica, hanno partecipato tra gli altri i consiglieri designati di maggioranza e minoranza, i membri esperti da loro indicati ed il signor Rinaldo Ventura in rappresentanza del personale.

I lavori hanno visto tutti i componenti della Commissione convergere una volta di più sulle istanze fondamentali a tutela del patrimonio idrico di Bordighera, ossia:

- la difesa dei livelli occupazionali;

- un graduale adeguamento di tariffa, affinchè famiglie ed operatori commerciali non si trovino ad affrontare rincari improvvisi e sproporzionati;

- la presa in carico degli investimenti già programmati dal Comune, sia sul depuratore sia sulla rete.