San Lorenzo al Mare: lavori abusivi all'interno della 'Marina di San Lorenzo', il comune intima la demolizione

Il Comune di San Lorenzo al Mare, a seguito del rapporto dell’Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente e della Polizia Municipale che hanno svolto un sopralluogo il 3 febbraio scorso, ha sospeso alcuni lavori eseguiti all’interno delle strutture che fanno parte del porto della ‘Marina di San Lorenzo’.

L’intervento riguarda, in particolare, un immobile con lastrico solare, in difformità del progetto e, in particolare di alcuni interventi di privati che consistono in una vasca idromassaggio e una cabina, con all'interno impianto di produzione acqua calda. Sarebbero difformi anche due altre cabine e una struttura prefabbricata ad uso bar, a forma di barca oltre a 11 unità esterne di condizionamento. Difformi anche altri interventi come una recinzione metallica in acciaio.

Secondo quanto evidenziato dal Comune, alcune delle opere in corso di esecuzione sono state commissionate dalla società ‘Marina di San Lorenzo’. E' stata disposta dall'Ente l'immediata sospensione dei lavori e diffidato anche la demolizione delle opere abusive con il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di Francesco Colombo, Silvia Lorenzo e della società ‘Marina di San Lorenzo’.