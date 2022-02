Pontedassio: giovedì 3 marzo, ‘Open day’ per le prime, seconde e terze dosi della campagna vaccinale

Giovedì 3 marzo, dalle 14.00 alle 16.00, presso il comune di Pontedassio, sala polivalente di via Torino 106, è in programma un ‘Open day’ per le prime, seconde e terze dosi della campagna vaccinale contro il covld-19.



Le somministrazioni sono ad accesso libero per tutti i cittadini e necessaria alcuna prenotazione.